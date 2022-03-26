Мощный взрыв прогремел в центре Лондона

Возле станции метро Elephant & Castle в Лондоне прогремел взрыв, спровоцировав крупный пожар. Причины происшествия выясняют.
"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала Elephant & Castle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте служба в Twitter.
На месте возгорания работают 10 пожарных машин и 70 пожарных. О пострадавших ничего не известно.
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