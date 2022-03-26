Мощный взрыв прогремел в центре Лондона

"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала Elephant & Castle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте служба в Twitter.