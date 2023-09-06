Мощный циклон Ханса принес в Швецию наводнение: затопило порт Гетеборга

16:48 08 августа Киев, Украина

Пока юг Украины продолжает сгорать под палящим солнцем, в Европе бушуют циклоны с наводнениями и градом. Мощный циклон Ханса принес большое количество осадков. Из-за ливней река Гета вышла из берегов и затопила Рыбный порт города Гетеборг на западном побережье Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT.

Стоит отметить, что портовая площадь, на которой между зданием рыбного аукциона и рекой обычно паркуются машины, полностью затоплена водой. Уровень воды на площади достиг в отдельных местах 70-80 см.

Сильный ветер нагоняет морскую воду в устье Геты, разливающейся по низовьям вдоль речного русла. Городские власти Гетеборга закрыли забор воды из реки, поскольку существует риск, что в Гете могут попасть неочищенные сточные воды из очистных сооружений выше по течению.

Шведская метеослужба объявила "красное предупреждение" в пяти провинциях страны. Сильнейший удар стихии пришелся на западное побережье, южную провинцию Сконе и остров Готланд.

Напомним, на днях сильный град на толщину 30 см покрыл улицы в немецком городе Ройтлинген. Для расчистки улиц от больших отложений льда коммунальщики привлекали снегоуборочные машины.

В конце июля в итальянском городе Аццано-Дечимо нашли градину в 19 см в диаметре - такой град считают самым крупным из тех, который когда-либо выпадал в странах Европы.