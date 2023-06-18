Мощные взрывы в поселке на Херсонщине: взорвался склад боеприпасов рф

В воскресенье, 18 июня, в небольшом поселке Рыково (Партизаны), расположенном в Херсонской области, произошли мощные взрывы, которые продолжались уже несколько часов. Взорвался большой склад с боеприпасами оккупантов.
Эту информацию озвучил советник главы Мариуполя, Петр Андрющенко, в своем Telegram-канале.
Эту информацию озвучил советник главы Мариуполя, Петр Андрющенко, в своем Telegram-канале.
Небольшой поселок находится в 25 километрах от города Геническ и в 80 километрах от Мелитополя.
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