Мощные взрывы в поселке на Херсонщине: взорвался склад боеприпасов рф

08:45 18 июня Киев, Украина

В воскресенье, 18 июня, в небольшом поселке Рыково (Партизаны), расположенном в Херсонской области, произошли мощные взрывы, которые продолжались уже несколько часов. Взорвался большой склад с боеприпасами оккупантов.

Эту информацию озвучил советник главы Мариуполя, Петр Андрющенко, в своем Telegram-канале.
 
По его словам: "Сообщения местных жителей указывают на то, что взорвался крупный склад. Мы продолжаем слышать серию детонаций".

Небольшой поселок находится в 25 километрах от города Геническ и в 80 километрах от Мелитополя.
 
 