Мощные взрывы в поселке на Херсонщине: взорвался склад боеприпасов рф

08:45 18 июня Киев, Украина





Эту информацию озвучил советник главы Мариуполя, Петр Андрющенко, в своем Telegram-канале. В воскресенье, 18 июня, в небольшом поселке Рыково (Партизаны), расположенном в Херсонской области, произошли мощные взрывы , которые продолжались уже несколько часов. Взорвался большой склад с боеприпасами оккупантов.Эту информацию озвучил советник главы Мариуполя, Петр Андрющенко, в своем Telegram-канале.

По его словам: "Сообщения местных жителей указывают на то, что взорвался крупный склад. Мы продолжаем слышать серию детонаций".



Небольшой поселок находится в 25 километрах от города Геническ и в 80 километрах от Мелитополя.