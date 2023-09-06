Мощные взрывы потрясли жителей Брянска и оккупированной Феодосии

08:17 31 августа Киев, Украина





Жители Брянска сообщили о двух взрывах в районе Телецентра около 21.30. После этого загорелся пожар.



В минобороны рф заявили о сбитии двух БпЛА над Брянским районом.



Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил о сбитии двух беспилотников и заверил жителей, что жертв, пострадавших и разрушений нет.



Тем временем местные паблики публикуют видео с "прилетами". Вечером 30 августа в российском Брянске и во временно оккупированной Феодосии, в Крыму, прогремели мощные взрывы Жители Брянска сообщили о двух взрывах в районе Телецентра около 21.30. После этого загорелся пожар.В минобороны рф заявили о сбитии двух БпЛА над Брянским районом.Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил о сбитии двух беспилотников и заверил жителей, что жертв, пострадавших и разрушений нет.Тем временем местные паблики публикуют видео с "прилетами".

Также вечером 30 августа в Феодосии, в Крыму, прогремел взрыв. По словам местных жителей, взрыв произошел в здании в районе Керченского шоссе.



По одним данным, взрыв произошел в результате попадания беспилотника или его обломков. По другим данным, в небе над Феодосией пролетели три ракеты, после чего произошел взрыв.



Оккупационные власти Крыма - Сергей Аксенов - заявили, что в восточной части Крыма российская ПВО якобы сбила крылатую ракету. Российское пропагандистское государственное агентство ТАСС также сообщает о ракете.



По словам Аксенова, обломки ракеты повредили линию электропередач.