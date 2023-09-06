Мощные взрывы потрясли жителей Брянска и оккупированной Феодосии

Вечером 30 августа в российском Брянске и во временно оккупированной Феодосии, в Крыму, прогремели мощные взрывы.
Жители Брянска сообщили о двух взрывах в районе Телецентра около 21.30. После этого загорелся пожар.
В минобороны рф заявили о сбитии двух БпЛА над Брянским районом.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил о сбитии двух беспилотников и заверил жителей, что жертв, пострадавших и разрушений нет.
Тем временем местные паблики публикуют видео с "прилетами".
Жители Брянска сообщили о двух взрывах в районе Телецентра около 21.30. После этого загорелся пожар.
В минобороны рф заявили о сбитии двух БпЛА над Брянским районом.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил о сбитии двух беспилотников и заверил жителей, что жертв, пострадавших и разрушений нет.
Тем временем местные паблики публикуют видео с "прилетами".
Также вечером 30 августа в Феодосии, в Крыму, прогремел взрыв. По словам местных жителей, взрыв произошел в здании в районе Керченского шоссе.
По одним данным, взрыв произошел в результате попадания беспилотника или его обломков. По другим данным, в небе над Феодосией пролетели три ракеты, после чего произошел взрыв.
Оккупационные власти Крыма - Сергей Аксенов - заявили, что в восточной части Крыма российская ПВО якобы сбила крылатую ракету. Российское пропагандистское государственное агентство ТАСС также сообщает о ракете.
По словам Аксенова, обломки ракеты повредили линию электропередач.
По одним данным, взрыв произошел в результате попадания беспилотника или его обломков. По другим данным, в небе над Феодосией пролетели три ракеты, после чего произошел взрыв.
Оккупационные власти Крыма - Сергей Аксенов - заявили, что в восточной части Крыма российская ПВО якобы сбила крылатую ракету. Российское пропагандистское государственное агентство ТАСС также сообщает о ракете.
По словам Аксенова, обломки ракеты повредили линию электропередач.
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