Мощное землетрясение у берегов Филиппин: объявлена угроза цунами

07:00 12 августа Киев, Украина

Изменения климата на планете сопровождается как метеокатаклизмами в виде жары, ливней, ветров, так и усилением сейсмических явлений. По сообщению Геологической службы США, вечером 11 августа было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,1 у берегов филиппинского острова Минданао.

Указано, что эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао – главного порта острова. Очаг залегал на глубине 65,6 километров.

Данные о пострадавших или разрушениях пока не поступали. Но Национальный центр предупреждения о цунами США объявил угрозу цунами. Возникновение опасных волн возможно в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.

Напомним, на этой неделе у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. Оно стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. Тогда была объявлена угроза цунами.