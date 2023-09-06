Мощная атака беспилотников и ракет на Киев: более 20 целей уничтожено

08:06 30 августа Киев, Украина





Как сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Сергей Попко, на столицу было направлено несколько групп ударных беспилотников, предположительно барражирующих боеприпасов "Shahed". В ночь и утро 30 августа Киев подвергся массированной атаке российских беспилотников и ракет. В результате действий противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей.Как сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Сергей Попко, на столицу было направлено несколько групп ударных беспилотников, предположительно барражирующих боеприпасов "Shahed".

Они направлялись на Киев с разных направлений.



Вслед за беспилотниками на Киев полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95МС.