Мошенники: Вам положена компенсация!!!

11:46 25 ноября Киев, Украина

Участились случаи наживы, расчитанной на наивность и безысходность граждан, столкнувшихся с пандемией. Мошенники, под видом соцслужб предлагают несуществующие онлайн-компенсации.



Соответствующее предупреждение пресс-служба опубликовала на странице Нацбанка в Фейсбуке.



"Преступники пользуются непростым положением, в которое попали граждане в связи с пандемией COVID-19, обещая деньги якобы от государства на:



✔️ оплату коммунальных услуг;



✔️медицинские услуги или выплату в связи с заражением коронавирусом.



Этот перечень - не исчерпывающий. Мошенники могут предложить компенсировать что угодно - оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и тому подобное", - сказано в сообщении.



В Нацбанке пояснили, что жертва получает сообщение от мошенников о том, что якобы получила компенсацию, для получения которой нужно заплатить 100-200 грн "комиссии".



"Иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и другие фальшивые услуги. И так до тех пор, пока человек не потратит все деньги со своего счета или поймет, что это ловушка!" - подчеркнули в НБУ.



Чтобы не стать жертвой мошенников, любую информацию о выплатах от государства нужно проверять в профильном госучреждении по месту жительства, добавили в Нацбанке.



А о попытках мошенников вас обмануть - заявлять в киберполицию.