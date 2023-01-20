Мошенники в Литве собирают данные украинских беженцев

Злоумышленники выдают себя за Департамент миграции и утверждают, что они ищут людей в связи с прохождением военной службы. Об этом говорится в предупреждении литовского Департамента миграции.
Украинцев просят заполнить анкетные данные и отправить их на фейковую электронную почту.
Там также отметили, что онлайн-мошенники используют электронный адрес, который официально не существует.
Украинцев просят заполнить анкетные данные и отправить их на фейковую электронную почту.
Там также отметили, что онлайн-мошенники используют электронный адрес, который официально не существует.
В письме также содержится фиктивная анкета, которую просят заполнить, указав личные данные граждан Украины и отправив в консульский отдел посольства Украины в Литве.
Беженцам из Украины рекомендуют проверять и критически оценивать информацию подобного содержания и сообщать об этом по телефону общей помощи 112.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии