Мошенники в Литве собирают данные украинских беженцев

16:27 20 января Киев, Украина

Злоумышленники выдают себя за Департамент миграции и утверждают, что они ищут людей в связи с прохождением военной службы. Об этом говорится в предупреждении литовского Департамента миграции.

Украинцев просят заполнить анкетные данные и отправить их на фейковую электронную почту.

Там также отметили, что онлайн-мошенники используют электронный адрес, который официально не существует.
 
"В электронном письме, разосланном разным адресатам, говорится, что при сотрудничестве правительств Литвы и Украины Департамент миграции проводит поиск украинских военных беженцев в Литве, и это мероприятие якобы связано с прохождением военной службы", - сообщают в ведомстве.

В письме также содержится фиктивная анкета, которую просят заполнить, указав личные данные граждан Украины и отправив в консульский отдел посольства Украины в Литве.
 
"Обратите внимание, что распространяемая информация является фейковой. Департамент миграции не формирует анкеты и не ищет украинских военных беженцев в связи с прохождением военной службы. Проигнорируйте это письмо, это дезинформация. Оно не было отправлено ни Миграционной службой, ни посольством Украины", - подчеркнули в миграционной службе.

Беженцам из Украины рекомендуют проверять и критически оценивать информацию подобного содержания и сообщать об этом по телефону общей помощи 112.