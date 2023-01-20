Мошенники в Литве собирают данные украинских беженцев

16:27 20 января Киев, Украина





Украинцев просят заполнить анкетные данные и отправить их на фейковую электронную почту.



Там также отметили, что онлайн-мошенники используют электронный адрес, который официально не существует. Злоумышленники выдают себя за Департамент миграции и утверждают, что они ищут людей в связи с прохождением военной службы. Об этом говорится в предупреждении литовского Департамента миграции.Украинцев просят заполнить анкетные данные и отправить их на фейковую электронную почту.Там также отметили, что онлайн-мошенники используют электронный адрес, который официально не существует.

"В электронном письме, разосланном разным адресатам, говорится, что при сотрудничестве правительств Литвы и Украины Департамент миграции проводит поиск украинских военных беженцев в Литве, и это мероприятие якобы связано с прохождением военной службы", - сообщают в ведомстве.



В письме также содержится фиктивная анкета, которую просят заполнить, указав В письме также содержится фиктивная анкета, которую просят заполнить, указав личные данные граждан Украины и отправив в консульский отдел посольства Украины в Литве.

"Обратите внимание, что распространяемая информация является фейковой. Департамент миграции не формирует анкеты и не ищет украинских военных беженцев в связи с прохождением военной службы. Проигнорируйте это письмо, это дезинформация. Оно не было отправлено ни Миграционной службой, ни посольством Украины", - подчеркнули в миграционной службе.



Беженцам из Украины рекомендуют проверять и критически оценивать информацию подобного содержания и сообщать об этом по телефону общей помощи 112.