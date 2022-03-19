Мошенники от имени Нацбанка просят деньги для ВСУ: стали известны почтовые адреса

19:14 18 марта Киев, Украина





По данным Национальный банк Украины зафиксировал рассылку электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени НБУ украинцев просят перевести средства на помощь ВСУ в криптовалюте.По данным Нацбанка письма рассылаются по меньшей мере по двум фейковым адресам:

Национальный банк Украины НЕ рассылает электронные письма гражданам и НЕ собирает средства на помощь в криптокошельки.

"Если к вам попало такое письмо — просто удалите его Будьте осторожны: помогайте Вооруженным Силам Украины только через проверенные организации и используйте только проверенные счета!", - говорится в сообщении.

Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, YouTube. Вся информация о финансовой помощи в поддержку Вооруженных Сил Украины и гуманитарные цели публикуется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на официальных каналах Национального банка — на страницах официального сайта и социальных сетей НБУ: Сайт НБУ,

Средства аккумулируются на мультивалютных счетах, которые Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины и для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.



Эти мультивалютные счета могут использоваться для зачисления благотворительной помощи как из Украины, так и из-за границы.