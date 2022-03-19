Мошенники от имени Нацбанка просят деньги для ВСУ: стали известны почтовые адреса

Национальный банк Украины зафиксировал рассылку электронных мошеннических писем, в которых якобы от имени НБУ украинцев просят перевести средства на помощь ВСУ в криптовалюте.
По данным Нацбанка письма рассылаются по меньшей мере по двум фейковым адресам:
По данным Нацбанка письма рассылаются по меньшей мере по двум фейковым адресам:
Национальный банк Украины НЕ рассылает электронные письма гражданам и НЕ собирает средства на помощь в криптокошельки.
Вся информация о финансовой помощи в поддержку Вооруженных Сил Украины и гуманитарные цели публикуется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на официальных каналах Национального банка — на страницах официального сайта и социальных сетей НБУ: Сайт НБУ, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, YouTube.
Средства аккумулируются на мультивалютных счетах, которые Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины и для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
Эти мультивалютные счета могут использоваться для зачисления благотворительной помощи как из Украины, так и из-за границы.
Эти мультивалютные счета могут использоваться для зачисления благотворительной помощи как из Украины, так и из-за границы.
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