Мошенники организовали фейковый розыгрыш от имени «Эпицентра» и EVA

По всей Украине через рассылки распространяют фейковые розыгрыши от имени сетей «Эпицентр К» и EVA.
В пресс-службе сети «Эпицентр» уже подтвердили, что розыгрыш – дело рук мошенников, а все актуальные акции сети магазинов доступны только на официальном сайте. Также опровержение обнародовано и на сайте EVA.
В пресс-службе сети «Эпицентр» уже подтвердили, что розыгрыш – дело рук мошенников, а все актуальные акции сети магазинов доступны только на официальном сайте. Также опровержение обнародовано и на сайте EVA.
В обоих случаях мошенники используют брендирование «Эпицентра» и EVA, поэтому, на первый взгляд, розыгрыши кажутся настоящими. По своей структуре они идентичны.
Пользователь переходит по ссылке и должен пройти короткий несложный опрос с вопросами типа «Сколько вам лет?». После того человеку
Пользователь переходит по ссылке и должен пройти короткий несложный опрос с вопросами типа «Сколько вам лет?». После того человеку
показывают сумму, которую он выиграл и предлагают поделиться ссылкой на акцию с друзьями, чтобы получить деньги.
Далее нужно заполнить форму, в которой указать данные банковской карты и CVV-код на обороте. Этих данных для мошенников будет достаточно, чтобы снять деньги с карты обманутого человека, поэтому разглашать их для розыгрыша нельзя ни в коем случае. В случае, если вы стали жертвой мошеннических действий, немедленно обратитесь в полицию.
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