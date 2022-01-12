Мошенники организовали фейковый розыгрыш от имени «Эпицентра» и EVA

18:32 12 Январь Киев, Украина





В пресс-службе сети «Эпицентр» уже подтвердили, что розыгрыш – дело рук мошенников, а все актуальные акции сети магазинов доступны только на официальном сайте. Также опровержение обнародовано и на сайте EVA. По всей Украине через рассылки распространяют фейковые розыгрыши от имени сетей «Эпицентр К» и EVA.В пресс-службе сети «Эпицентр» уже подтвердили, что розыгрыш – дело рук мошенников, а все актуальные акции сети магазинов доступны только на официальном сайте. Также опровержение обнародовано и на сайте EVA.

«Друзья, сейчас с помощью рассылок распространяется фейки о разных розыгрышах. Обращаем ваше внимание, что в сети «Эпицентр К» НЕ ПРОВОДИТСЯ подобная акция!» – сообщили на официальной странице торгового центра в Facebook.

«Нацсеть магазинов EVA (ООО «РУШ») заявляет, что не имеет никакого отношения к вебсайту, который распространяет ложную информацию об опросе и "розыгрыше" денежных призов, якобы проводимых EVA. Официально сообщаем, что EVA (ООО «РУШ») не проводит такой акции ни на сайте ритейлера eva.ua, ни в своих розничных магазинах», – говорится в официальном заявлении на сайте сети магазинов EVA.





Пользователь переходит по ссылке и должен пройти короткий несложный опрос с вопросами типа «Сколько вам лет?». После того человеку В обоих случаях мошенники используют брендирование «Эпицентра» и EVA, поэтому, на первый взгляд, розыгрыши кажутся настоящими. По своей структуре они идентичны.Пользователь переходит по ссылке и должен пройти короткий несложный опрос с вопросами типа «Сколько вам лет?». После того человеку

показывают сумму, которую он выиграл и предлагают поделиться ссылкой на акцию с друзьями, чтобы получить деньги.

Далее нужно заполнить форму, в которой указать данные банковской карты и CVV-код на обороте. Этих данных для мошенников будет достаточно, чтобы снять деньги с карты обманутого человека, поэтому разглашать их для розыгрыша нельзя ни в коем случае. В случае, если вы стали жертвой мошеннических действий, немедленно обратитесь в полицию.