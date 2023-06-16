Мошенник в Покрове обманывал переселенцев, ищущих жилье - ГУНП

В Покрове, находящемся в Днепропетровской области, мужчина был задержан за мошенничество в отношении переселенцев, желавших арендовать жилье.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУНП в Днепропетровской области, 34-летний житель Покрова размещал объявления на специализированных веб-ресурсах о сдаче квартир.
При обращении потенциальных жильцов он требовал предварительную оплату в качестве задатка для "бронирования" жилья. Однако, после получения денежных переводов на свою карту, мужчина исчезал и переставал отвечать на звонки.
/>Мошенник обманул четырех вынужденных переселенцев, которые искали убежище от военных действий в Покрове. Правоохранительные органы получили информацию о преступной схеме и задержали преступника, объявив ему подозрение. Украденные деньги были возвращены их владельцам.
Полиция призывает граждан не переводить деньги незнакомым лицам и в случае стать жертвой мошенничества обратиться по номеру 102.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУНП в Днепропетровской области, 34-летний житель Покрова размещал объявления на специализированных веб-ресурсах о сдаче квартир.
При обращении потенциальных жильцов он требовал предварительную оплату в качестве задатка для "бронирования" жилья. Однако, после получения денежных переводов на свою карту, мужчина исчезал и переставал отвечать на звонки.
/>Мошенник обманул четырех вынужденных переселенцев, которые искали убежище от военных действий в Покрове. Правоохранительные органы получили информацию о преступной схеме и задержали преступника, объявив ему подозрение. Украденные деньги были возвращены их владельцам.
Полиция призывает граждан не переводить деньги незнакомым лицам и в случае стать жертвой мошенничества обратиться по номеру 102.
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