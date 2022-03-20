«Мое тело - мой выбор»: секстремистка Femen оголилась у посольства Польши

«В знак протеста против этого решения активистка обнажилась возле посольства. На ее теле были написаны лозунги: «My body is my choise» («Мое тело - мой выбор»), «Siostry do broni» («Сестры, к оружию»)», - говорится в сообщении.

В руках активистка держала вешалку - символ незаконных абортов.

«В Польше фактически запретили аборты. Полячки вышли на митинги и последние три дня там идут аресты, мордобои. Такой меры в Европе нигде нет. Это единственная страна цивилизованного мира, которая запрещает женщинам распоряжаться своим телом. Сегодня секстремистка Femen абсолютно голая выкрикивала на польском «Сестры, к оружию» - в поддержку полячек и с призывом к польским женщинам выступить во всеоружии против варварских средневековых законов», - сообщила лидер движения Femen Анна Гуцол.