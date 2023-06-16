Множество населенных пунктов остались без электричества из-за вражеских атак

Из-за вражеских атак в прифронтовых территориях Донецкой области и Запорожской области осталось без электричества множество населенных пунктов. Предыдущих обстрелы также повлекли отсутствие света в других областях.
Министерство энергетики подтвердило отсутствие попаданий и повреждений на объекты энергетической инфраструктуры после последней ночной ракетно-дроновой атаки.
Тем не менее, вражеские атаки продолжают терроризировать прифронтовые и граничащие с россией территории, что привело к отключению электричества в нескольких населенных пунктах Донецкой и Запорожской областей, а также в Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Ремонтные бригады работают на местах, где безопасность позволяет, и удалось восстановить электроснабжение для почти 29 тысяч потребителей.
В рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей.
Общий объем электроэнергии достаточен для удовлетворения потребностей потребителей, хотя в дневное время были введены ограничения возобновляемых источников энергии для балансировки энергосистемы.
Коммерческий импорт и экспорт электроэнергии также были отмечены, а запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились.
Министерство энергетики подтвердило отсутствие попаданий и повреждений на объекты энергетической инфраструктуры после последней ночной ракетно-дроновой атаки.
Тем не менее, вражеские атаки продолжают терроризировать прифронтовые и граничащие с россией территории, что привело к отключению электричества в нескольких населенных пунктах Донецкой и Запорожской областей, а также в Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Ремонтные бригады работают на местах, где безопасность позволяет, и удалось восстановить электроснабжение для почти 29 тысяч потребителей.
В рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей.
Общий объем электроэнергии достаточен для удовлетворения потребностей потребителей, хотя в дневное время были введены ограничения возобновляемых источников энергии для балансировки энергосистемы.
Коммерческий импорт и экспорт электроэнергии также были отмечены, а запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились.
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