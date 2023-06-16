Множество населенных пунктов остались без электричества из-за вражеских атак

16:53 29 мая Киев, Украина

Из-за вражеских атак в прифронтовых территориях Донецкой области и Запорожской области осталось без электричества множество населенных пунктов. Предыдущих обстрелы также повлекли отсутствие света в других областях.

Министерство энергетики подтвердило отсутствие попаданий и повреждений на объекты энергетической инфраструктуры после последней ночной ракетно-дроновой атаки.

Тем не менее, вражеские атаки продолжают терроризировать прифронтовые и граничащие с россией территории, что привело к отключению электричества в нескольких населенных пунктах Донецкой и Запорожской областей, а также в Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают на местах, где безопасность позволяет, и удалось восстановить электроснабжение для почти 29 тысяч потребителей.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей.

Общий объем электроэнергии достаточен для удовлетворения потребностей потребителей, хотя в дневное время были введены ограничения возобновляемых источников энергии для балансировки энергосистемы.

Коммерческий импорт и экспорт электроэнергии также были отмечены, а запасы газа в украинских подземных хранилищах увеличились.