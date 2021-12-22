Многотонный "КАМАЗ" переехала «Жигули»

18:34 13 Август Киев, Украина

Из-за нарушения правил ПДД, в Херсонской области произошло ДТП с участием грузовика "КАМАЗ" и легковушки «ВАЗ-2105». Водитель "Жигулей" погиб на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции.



Около 12:30 в дежурную часть Голопристанского отделения полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в селе Гладковка, Херсонской области.



По словам заместителя начальника отдела следственного управления областного главка полиции Евгения Шаталова, на месте происшествия полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля «ВАЗ-2105», выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «КАМАЗ» с прицепом, в результате чего произошло столкновение. Водитель грузового транспортного средства пытался избежать удара. Но ему это не удалось, и многотонная машина полностью переехала «Жигули», после чего транспортные средства съехали в кювет.



58-летний водитель «ВАЗ-2105» погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают, находился с ним еще кто-то в салоне или нет. Предварительная правовая квалификация – часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого телесного повреждения»).