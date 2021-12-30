Младенец в обмен на 400 тысяч гривен

14:08 18 Август Киев, Украина

Покупка квартиры и машины, такие планы были у матери младенца, которого она пыталась продать за 400 тысяч гривен.



Как сообщила прокуратура, злоумышленница — 19-летняя безработная проживающая в городе Мариуполе, Донецкой области. Она не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, ведь не планировала оставлять ребенка в семье.



В течение 2 месяцев злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого родила 12 августа.



Задержали женщину во время получения денег за ребенка от «покупателя». Младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу.



Правоохранители сейчас решают вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрания ей меры пресечения. Отмечается, что она совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет заключения.

Немного статистики



В начале августа заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук сообщила, что в течение этого года уже выявлено почти 150 фактов торговли людьми, установлено более 50 трафикеров. Более 100 уголовных производств по торговле людьми направлено в суд.



Третий год подряд в ежегодном докладе Госдепа США Украину относят ко 2-й категории (то есть выведена из контрольного списка стран, где процветает торговля людьми).