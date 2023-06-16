Митрополит и секретарь епархии УПЦ МП под подозрением правоохранительных органов

19:19 01 июня Киев, Украина





Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 1 июня, правоохранительные органы предъявили им подозрения в серьезных преступлениях.



Следствие выявило, что в течение нескольких лет митрополит самостоятельно создавал материалы, содержащие прокремлевскую пропаганду. В этих документах были содержаны оскорбительные высказывания, направленные на унижение религиозных убеждений украинцев и подстрекательство к враждебности по отношению к представителям других конфессий. В Житомирской области предъявлены обвинения в адрес митрополита и секретаря Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 1 июня, правоохранительные органы предъявили им подозрения в серьезных преступлениях.Следствие выявило, что в течение нескольких лет митрополит самостоятельно создавал материалы, содержащие прокремлевскую пропаганду. В этих документах были содержаны оскорбительные высказывания, направленные на унижение религиозных убеждений украинцев и подстрекательство к враждебности по отношению к представителям других конфессий.

"Общий тираж деструктивных материалов составил около 50 тыс. экземпляров, которые секретарь епархии, являющийся братом митрополита, распространял среди священников и верующих общины", - говорится в официальном заявлении СБУ.



Результаты экспертизы подтвердили наличие в обнаруженных текстах высказываний, способствующих разжиганию религиозной ненависти.

Обвиняемым были предъявлены обвинения в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других характеристик (часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины). За эти преступления им грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в результате обысков, проведенных в Житомирской епархии УПЦ МП, правоохранители разоблачили финансовые махинации местного архиерея, связанные с пожертвованиями верующих. Оказалось, что близкие к нему лица использовали средства, собранные на ликвидацию последствий пожара в епархиальном управлении в январе 2022 года, в личных целях. Общая сумма превысила 1 млн гривен.



В настоящее время расследуется дело по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины).