Митинг в Беларуси: украинского журналиста обвинили в координации толпы

16:17 03 Сентябрь Киев, Украина

Украинский журналист был задержан в Беларуси, его обвиняют в "координации толпы" и участии в несанкционированном митинге

Об этом рассказали в Белорусской ассоциации журналистов.



Накануне в суде Октябрьского района Минска над задержанными журналистами состоялись слушания. Согласно протоколам милиции, они якобы "координировали толпу" на митинге.



Как отмечают собеседники в ассоциации, во время акции Святослав был в жилете с надписью "Пресса" и с удостоверением. На суде гражданин Украины утверждал, что не координировал толпу.

В департаменте консульской службы МИДа Украины сегодня подтвердили информацию о задержании украинца.

"Основание (задержания - ред.) - участие в массовых акциях протеста. Находится в ИВС в Минске, дело передано в суд", - сообщили в ДКС.

По словам дипломатов, состояние здоровья у задержанного удовлетворительное.