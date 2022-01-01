Митинг в Беларуси: украинского журналиста обвинили в координации толпы

Украинский журналист был задержан в Беларуси, его обвиняют в "координации толпы" и участии в несанкционированном митинге.
Об этом рассказали в Белорусской ассоциации журналистов.
Накануне в суде Октябрьского района Минска над задержанными журналистами состоялись слушания. Согласно протоколам милиции, они якобы "координировали толпу" на митинге.
Как отмечают собеседники в ассоциации, во время акции Святослав был в жилете с надписью "Пресса" и с удостоверением. На суде гражданин Украины утверждал, что не координировал толпу.
Накануне в суде Октябрьского района Минска над задержанными журналистами состоялись слушания. Согласно протоколам милиции, они якобы "координировали толпу" на митинге.
Как отмечают собеседники в ассоциации, во время акции Святослав был в жилете с надписью "Пресса" и с удостоверением. На суде гражданин Украины утверждал, что не координировал толпу.
В департаменте консульской службы МИДа Украины сегодня подтвердили информацию о задержании украинца.
По словам дипломатов, состояние здоровья у задержанного удовлетворительное.
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