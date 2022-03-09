Миссия ОБСЕ зафиксировала танки возле жилого района Луганщины

В своем ежедневном отчете от 14 октября СММ ОБСЕ сообщила, что накануне зафиксировала семь танков на территории объекта вблизи жилого района и три бронетранспортера в жилых районах Луганской области.
Сообщается, что возле жилого массива в н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч) наблюдатели обнаружили семь танков неопределенного происхождения.
Кроме того, на полигоне у н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска) наблюдатели заметили буксируемую гаубицу (Д-30А "Жаба", 122 мм), самоходную гаубицу (2С1 "Гвоздика", 122 мм), танк неопределенного происхождения и четыре зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10").
На полигоне в районе н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) обнаружены 9 танков неопределенного происхождения.
Еще 9 танков (вероятно Т-72) замечены близи н. п. Покровка (36 км к востоку от Донецка).
Также наблюдатели заметили три бронетранспортера в жилых районах.
"Два бронетранспортера (МТ-ЛБ) были зафиксированы на территории объекта в жилом районе н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска) и 1 БТР-80 - на территории объекта в жилом районе н. п. Екатериновка (быв. Юбилейное, 8 км к западу от Луганска)", - отчитались в миссии.
Согласно отчету, обнаруженные возле жилого массива танки были размещены за пределами выделенных мест хранения вооружения.
Ранее на Луганщине начали строить новый пункт пропуска. Открытие нового КПВВ Счастье запланировано на 10 ноября. Ожидаемая пропускная способность – 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.
Сообщается, что возле жилого массива в н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч) наблюдатели обнаружили семь танков неопределенного происхождения.
Кроме того, на полигоне у н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска) наблюдатели заметили буксируемую гаубицу (Д-30А "Жаба", 122 мм), самоходную гаубицу (2С1 "Гвоздика", 122 мм), танк неопределенного происхождения и четыре зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10").
На полигоне в районе н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) обнаружены 9 танков неопределенного происхождения.
Еще 9 танков (вероятно Т-72) замечены близи н. п. Покровка (36 км к востоку от Донецка).
Также наблюдатели заметили три бронетранспортера в жилых районах.
"Два бронетранспортера (МТ-ЛБ) были зафиксированы на территории объекта в жилом районе н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска) и 1 БТР-80 - на территории объекта в жилом районе н. п. Екатериновка (быв. Юбилейное, 8 км к западу от Луганска)", - отчитались в миссии.
Согласно отчету, обнаруженные возле жилого массива танки были размещены за пределами выделенных мест хранения вооружения.
Ранее на Луганщине начали строить новый пункт пропуска. Открытие нового КПВВ Счастье запланировано на 10 ноября. Ожидаемая пропускная способность – 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.
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