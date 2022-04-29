Минувшие сутки на Донбассе закончились ранением семи украинских бойцов

За минувший понедельник в зоне боевых действий российские наемники 15 раз нарушили перемирие, в результате чего пострадали семеро украинских бойцов.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.
Так, вблизи населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник 4 раза вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
Возле Авдеевки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122-мм.
Неподалеку от Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра.
Возле Старогнатовки российские наемники обстреливали позиции ВСУ из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.
В районе населенного пункта Пивденне враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Широкино российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"Вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, у пятерых - удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-мм калибра.
Неподалеку от Водяного, что возле Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра.
"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что обо всех действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в ведомстве.
Так, вблизи населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник 4 раза вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
Возле Авдеевки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122-мм.
Неподалеку от Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра.
Возле Старогнатовки российские наемники обстреливали позиции ВСУ из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.
В районе населенного пункта Пивденне враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Широкино российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"Вследствие вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, у пятерых - удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-мм калибра.
Неподалеку от Водяного, что возле Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра.
"Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что обо всех действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в ведомстве.
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