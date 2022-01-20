Минувшие сутки на Донбассе: минометы, гранатометы и беспилотники

08:52 05 Май Киев, Украина

Режим перемирия за минувшие сутки, 4 мая российскими оккупантами был нарушен 6 раз. Оккупанты использовали против украинских военных подразделений минометы, гранатометы и беспилотники.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.



Так, вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра. Дважды противник открывал огонь возле Красногоровки из минометов 120-мм калибра и из станковых противотанковых гранатометов.



Неподалеку от Авдеевки российские оккупанты осуществили обстрел в сторону позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Луганское - еще и из гранатометов различных систем.



В районе населенных пунктов Новолуганское, Зайцево, Шумы, Пивденне, Зализное, Крымское, Торецк и Новгородское был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.



Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.



Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 5 мая, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.



"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", добавили в пресс-центре ОС.