Минувшей ночью на Луганщине горели 15 жилых домов и спорткомплекс

Оккупанты не прекращали обстрелы Луганской области 17 апреля и ночью 18 апреля. В результате попадания снаряда загорелся спорткомплекс «Олимп» в Кременной. В целом по области вспыхнули не менее 15 жилых домов.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля, а в ночь на 18 апреля стали более частыми и мощными. В результате обстрелов произошло возгорание семи жилых домов, хозяйственных сооружений и лесной подстилки.
Несколько часов назад, отмечает Гайдай, россияне попали в объекты спортивной инфраструктуры. Да, попали в недавно отстроенный спорткомплекс «Олимп», где тренировалась олимпийская сборная Украины.
Площадь возгорания – 2 400 метров квадратных. Спасатели пытаются локализовать пожар. Наряду со спорткомплексом – лес.
Также в результате обстрелов оккупантов пострадали жилые массивы в Рубежном. Из-под завалов трех домов спасли 7 местных жителей, двое госпитализированы в больницу в Северодонецке.
Обстреляли кафиры и город Золотой, повреждены несколько домов. В результате обстрелов по меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили ранения. Еще два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской общины.
Напомним, Гайдай призывает жителей региона уезжать, пока есть такая возможность. Говорит, что следующая неделя может быть тяжелой и последней, когда власть может эвакуировать людей.
Артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля, а в ночь на 18 апреля стали более частыми и мощными. В результате обстрелов произошло возгорание семи жилых домов, хозяйственных сооружений и лесной подстилки.
Несколько часов назад, отмечает Гайдай, россияне попали в объекты спортивной инфраструктуры. Да, попали в недавно отстроенный спорткомплекс «Олимп», где тренировалась олимпийская сборная Украины.
Площадь возгорания – 2 400 метров квадратных. Спасатели пытаются локализовать пожар. Наряду со спорткомплексом – лес.
Также в результате обстрелов оккупантов пострадали жилые массивы в Рубежном. Из-под завалов трех домов спасли 7 местных жителей, двое госпитализированы в больницу в Северодонецке.
Обстреляли кафиры и город Золотой, повреждены несколько домов. В результате обстрелов по меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили ранения. Еще два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской общины.
Напомним, Гайдай призывает жителей региона уезжать, пока есть такая возможность. Говорит, что следующая неделя может быть тяжелой и последней, когда власть может эвакуировать людей.
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