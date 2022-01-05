Министр транспорта Аргентины стал жертвой транспортного происшествия

14:07 24 Апрель Киев, Украина

Смерть не учитывает профессию и звание. Пожарный гибнет на пожаре, военный – на войне, а транспортник – на дороге. Как стало известно, прошедшей ночью по киевскому времени по дороге домой в дорожно-транспортной аварии погиб министр транспорта Аргентины Марио Меони.

Известно, что 56-летний Меони ехал за рулем служебного Ford Mondeo в город Хунин к семье. В салоне он был один. Автомобиль перевернулся на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Причины происшествия на данный момент неизвестны.

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил соболезнования близким министра.

"Мы потеряли основательного, неутомимого и честного политика. Образцовый чиновник", – написал Фернандес в Twitter.

Меони был назначен главой министерства транспорта в декабре 2019 года.

Ранее на этой неделе в Индии произошло смертельное ДТП с участием поезда. В этой аварии погибли пять человек, еще двое были ранены.

А в Черкасской области легковой автомобиль упал в пруд в селе Шукайвода. Три человека стали жертвами этой аварии.