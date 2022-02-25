Министерство обороны Украины: «Около 04:20 силами украинского ПВО над Киевом был сбит вражеский летательный аппарат»

05:24 25 Февраль Киев, Украина

Киев обстреляли, вероятно, крылатыми или баллистическими ракетами. Взрывы были слышны около 04:22 во многих районах столицы.

В частности, взрывы были слышны в Печерском и Голосеевском районах столицы, на Позняках. В районе Троещины в Киеве насчитали около шести взрывов.



«Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва», – написал Антон Геращенко в своем Телеграмм-канале.



В свою очередь общественный активист и лидер движения «Общество будущего» Евгений Карась обнародовал видео и написал, что вероятно ПВО Киева сбила российские баллистические ракеты, выпущенные по столице.



Кроме того, по предварительной информации от МВД, в районе Позняков был сбит вражеский летательный аппарат.



«Вражеский летательный аппарат был сбит нашим ПВО и упал в Дарницком районе у дома по адресу ул. Кошица 7а», - говорится в сообщении.



По сообщению ГСЧС Украины, около 04:20 по ул. Кошица, 7-я, вследствие попадания обломков в многоэтажный жилой дом (состоит из двух секций: 1 секция 10 этажная попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажная попадания на уровне 8-9 этажей) с последующим горением является угроза разрушения . От ГСЧС привлечено 11 ед. техники. Также поступают сообщения от жителей взрывов на территории микрорайонов Березняки, Осокорки, Троещина.

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