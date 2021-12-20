Микроавтобус на ночной дороге сбил велосипедистов, один погиб

По сообщению пресс-службы полиции, ДТП со смертельным исходом произошло сегодня ночью в районе населенного пункта Погребы, что находится в Кременчугском районе Полтавской области. Там водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter на смерть сбил одного велосипедиста, а второй велосипедист травмирован.

Авария случилась около 2 часов ночи.

По предварительной информации, 57-летний водитель микроавтобуса, житель города Яготин Киевской области, допустил наезд на двух велосипедистов.

В результате ДТП 48-летний велосипедист, житель Кременчугского района, с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Второй мужчина-велосипедист погиб на месте.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ДТП автомобиль Mazda въехал в здание кафе, пострадал продавец.

А в Крыму пьяный водитель ВАЗ въехал в группу детей - погибла четырехлетняя девочка, еще две травмированы.