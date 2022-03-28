МИД подтвердил гибель украинского моряка на судне в Индийском океане

14:26 29 июня Киев, Украина

По поручению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, посольства Украины в Индии и Сингапуре выяснили, что во время пожара на контейнеровозе MSС MESSINA действительно погиб моряк из Украины.

Остальные члены экипажа, из них 25 украинцев, не пострадали, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.