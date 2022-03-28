МИД подтвердил гибель украинского моряка на судне в Индийском океане

По поручению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, посольства Украины в Индии и Сингапуре выяснили, что во время пожара на контейнеровозе MSС MESSINA действительно погиб моряк из Украины.
Остальные члены экипажа, из них 25 украинцев, не пострадали, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
25 июня на расстоянии 425 морских миль от Порт- Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза MSС MESSINA произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения. Судно, на борту которого находились 28 членов экипажа, из них - 26 граждан Украины, следовало из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур.
Пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся в районе инцидента. Другие моряки в результате инцидента не пострадали. Их состояние удовлетворительное.
В настоящее время MSС MESSINA буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия - 4 июля.
Тело погибшего украинского моряка уже доставили в Сингапур. Начата процедура подготовки к его репатриации.
Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Сингапуре.
Как сообщалось, 25 июня в Индийском океане горело судно с украинскими моряками, один из них погиб. Это был 20-летний моряк из Одессы.
Пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся в районе инцидента. Другие моряки в результате инцидента не пострадали. Их состояние удовлетворительное.
В настоящее время MSС MESSINA буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия - 4 июля.
Тело погибшего украинского моряка уже доставили в Сингапур. Начата процедура подготовки к его репатриации.
Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Сингапуре.
Как сообщалось, 25 июня в Индийском океане горело судно с украинскими моряками, один из них погиб. Это был 20-летний моряк из Одессы.
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