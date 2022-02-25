Международная сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну Путину и положила сайт Минобороны РФ

Хакеры международной группы Anonymous объявили войну России из-за военных действий в отношении мирного населения Украины. Благодаря деятельности хакеров, сегодня ночью ряд государственных сайтов РФ «легли».
Прежде всего, хакеры обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today. Так же упущен доступ к сайту минобороны РФ. После этого перестал работать сайт Кремля.
Прежде всего, хакеры обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today. Так же упущен доступ к сайту минобороны РФ. После этого перестал работать сайт Кремля.
Российское ФСБ, отвечающая за кибербезопасность, опубликовала заявление о «критическом» уровне угроз.
Хакерская группа Anonymous не имеет постоянного состава, но известна кибератаками в поддержку свободы слова.
Хакерская группа Anonymous не имеет постоянного состава, но известна кибератаками в поддержку свободы слова.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии