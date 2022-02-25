Международная сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну Путину и положила сайт Минобороны РФ

03:54 25 Февраль Киев, Украина

Хакеры международной группы Anonymous объявили войну России из-за военных действий в отношении мирного населения Украины. Благодаря деятельности хакеров, сегодня ночью ряд государственных сайтов РФ «легли».

Прежде всего, хакеры обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today. Так же упущен доступ к сайту минобороны РФ. После этого перестал работать сайт Кремля.
 
Российское ФСБ, отвечающая за кибербезопасность, опубликовала заявление о «критическом» уровне угроз.

Хакерская группа Anonymous не имеет постоянного состава, но известна кибератаками в поддержку свободы слова.
 
Фото: Хакеры группы Anonymous положили сайт Минобороны РФ