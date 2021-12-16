Методы 90-х: в Латвии застрелили футбольного агента, который работал и с украинскими игроками

10:29 15 Апрель Киев, Украина

В латвийской Риге застрелили футбольного агента Романа Беззубова, среди клиентов которого были и украинские спортсмены.

Об этом сообщает местное издание jauns.lv.





Отмечается, что убийство произошло, когда Беззубов находился за рулем своего Volkswagen. Он притормозил, чтобы уступить дорогу, когда перед ним остановился черный BMW X5. Из BMW открыли стрельбу, в результате которой агент был смертельно ранен.

По данным СМИ, Беззубов успел протаранить BMW, после чего его авто выехало за пределы дороги и пробило ограждение. На кузове авто остались следы от пуль.

Также сообщается, что во время нападения на BMW были российские номера, но не исключено, что преступники могли умышленно заменить их. К убийству были причастны как минимум два человека.

Известно, что 41-летний Беззубов был агентом украинского чемпиона мира U-20 Николая Мусолитина, который выступает за польскую Лехию, а также голкипера Андрея Кожухаря, игравшего за Черноморец и латвийскую Вальмиеру, а также представлял интересы экс-защитника киевского «Динамо», игрока национальной сборной Латвии Виталийса Ягодинскиса. Ранее Беззубов был футболистом и выступал в Латвии.