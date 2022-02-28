Мэру Купянска сообщили о подозрении в госизмене за то, что сдал город российским оккупантам

20:40 28 Февраль Киев, Украина

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины со стороны представителя власти и в государственной измене городскому голове Купянска.



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Геннадия Мацегору в 2020-м избрали главой города от партии "Оппозиционная платформа - При жизни".



27 февраля чиновник сообщил, что договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе. Вместе с ним на переговорах, по его словам, присутствовала начальник полиции города Наталья Шевченко.

"На телефон дежурной части поступил звонок от командира батальона российских войск о предложении переговоров. Иначе город будут штурмовать со всеми вытекающими последствиями. Я решил участвовать в переговорах во избежание человеческих жертв и разрушений в городе. Мы обсудили действия военных, цель которых зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей. И они убедили меня в том, что это никак не отразится на жизнедеятельности города: будут работать школы, сады, больницы, продовольственные магазины, перевозки, будет порядок в городе”, – рассказал Мацегора в видеообращении.

В Офисе генерального прокурора говорят, что городской глава сам «обратился в командование вооруженных сил Российской Федерации… с предложением оказать поддержку и материальное обеспечение при нахождении российских военных на территории города. Мэр обеспечил военнослужащих вооруженных сил РФ транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания”.

"Он действовал умышленно, с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в интернете", - отметили правоохранители.

Мацегора не единственное чиновник на Харьковщине, которого обвиняют в государственной измене в результате сотрудничества с оккупантами. Так, по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, по такому же обвинению задержали мэра города Южного Александра Брюханова, его заместителя, а также руководителя местного районного отдела полиции и участкового инспектора.



Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война, и позволяет себе переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земле. Это не просто слова. Военные наделы предупреждают: задержкой они проявили лояльность. Цитата: "Расстреливать будут на месте", - сказал Синегубов.



Напомним, что в результате обстрела Харькова российской армией из "Градов" погибли десятки человек. Городские власти говорят, что оккупанты готовят по жилым домам в микрорайонах, где совокупно проживает более 1 миллиона человек.