Мэру Купянска сообщили о подозрении в госизмене за то, что сдал город российским оккупантам

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины со стороны представителя власти и в государственной измене городскому голове Купянска.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Геннадия Мацегору в 2020-м избрали главой города от партии "Оппозиционная платформа - При жизни".
27 февраля чиновник сообщил, что договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе. Вместе с ним на переговорах, по его словам, присутствовала начальник полиции города Наталья Шевченко.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Геннадия Мацегору в 2020-м избрали главой города от партии "Оппозиционная платформа - При жизни".
27 февраля чиновник сообщил, что договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе. Вместе с ним на переговорах, по его словам, присутствовала начальник полиции города Наталья Шевченко.
В Офисе генерального прокурора говорят, что городской глава сам «обратился в командование вооруженных сил Российской Федерации… с предложением оказать поддержку и материальное обеспечение при нахождении российских военных на территории города. Мэр обеспечил военнослужащих вооруженных сил РФ транспортом, жильем, горючим и едой на время их пребывания”.
Мацегора не единственное чиновник на Харьковщине, которого обвиняют в государственной измене в результате сотрудничества с оккупантами. Так, по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, по такому же обвинению задержали мэра города Южного Александра Брюханова, его заместителя, а также руководителя местного районного отдела полиции и участкового инспектора.
Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война, и позволяет себе переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земле. Это не просто слова. Военные наделы предупреждают: задержкой они проявили лояльность. Цитата: "Расстреливать будут на месте", - сказал Синегубов.
Напомним, что в результате обстрела Харькова российской армией из "Градов" погибли десятки человек. Городские власти говорят, что оккупанты готовят по жилым домам в микрорайонах, где совокупно проживает более 1 миллиона человек.
Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война, и позволяет себе переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земле. Это не просто слова. Военные наделы предупреждают: задержкой они проявили лояльность. Цитата: "Расстреливать будут на месте", - сказал Синегубов.
Напомним, что в результате обстрела Харькова российской армией из "Градов" погибли десятки человек. Городские власти говорят, что оккупанты готовят по жилым домам в микрорайонах, где совокупно проживает более 1 миллиона человек.
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