Мэра Мелитополя похитили российские оккупанты

В Мелитополе российские оккупанты похитили городского голову Ивана Федорова. Группа военных зашла в кабинет, силой вытолкали мэра из кабинета, затем посадила в авто и увезла в неизвестном направлении.
Об этом сообщил в телеграмме заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Об этом сообщил в телеграмме заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Также оперативный штаб мэрии Мелитополя сообщил в своем телеграмм-канале о похищении Федорова около 15:10 – российские военные ворвались во дворец культуры имени Шевченко в Мелитополе, где расположен исполнительный комитет городского совета.
В настоящее время телеграмма-канал штаба имеет ограниченный доступ. Публично городской совет пока не заявлял о похищении.
Затем заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко обнародовал видеоподтверждение похищения российскими
Затем заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко обнародовал видеоподтверждение похищения российскими
нападающими городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
Так, на видео видно, как группа военнослужащих силой выводит из здания человека. По данным Тимошенко, этим человеком является мэр Мелитополя Федоров.
Жителей Мелитополя призывают собраться у отдела полиции и встать на защиту главы города.
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