Мэра Мелитополя похитили российские оккупанты

20:54 11 Март Киев, Украина





Об этом сообщил в телеграмме заместитель руководителя ОП В Мелитополе российские оккупанты похитили городского голову Ивана Федорова. Группа военных зашла в кабинет, силой вытолкали мэра из кабинета, затем посадила в авто и увезла в неизвестном направлении.Об этом сообщил в телеграмме заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко

"По предварительной информации час назад оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров", - говорится в сообщении.

Также оперативный штаб мэрии Мелитополя сообщил в своем телеграмм-канале о похищении Федорова около 15:10 – российские военные ворвались во дворец культуры имени Шевченко в Мелитополе, где расположен исполнительный комитет городского совета.

“Они зашли в кабинет Мелитопольского городского головы Ивана Федорова, принудительно натянули на него черный пластиковый мешок и вытолкнули из кабинета. Они повели Ивана Федорова на улицу, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Сейчас место нахождения Ивана Федорова неизвестно, связь с ним потеряна", – говорится в сообщении.

В настоящее время телеграмма-канал штаба имеет ограниченный доступ. Публично городской совет пока не заявлял о похищении.



Затем заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко обнародовал видеоподтверждение похищения российскими

нападающими городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Так, на видео видно, как группа военнослужащих силой выводит из здания человека. По данным Тимошенко, этим человеком является мэр Мелитополя Федоров.



Жителей Мелитополя призывают собраться у отдела полиции и встать на защиту главы города.