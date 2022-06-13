Украинский мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону террористов "ДНР". Лидер сепаратистов денис пушилин провел с ним встречу и назначил "главой администрации" Святогорска.
В Украине против Бандуры возбудили уголовное дело по факту госизмены после того, как он обвинил военнослужащих Вооруженных Сил Украины по ряду пунктов.
В Украине против Бандуры возбудили уголовное дело по факту госизмены после того, как он обвинил военнослужащих Вооруженных Сил Украины по ряду пунктов.
Отмечается, что "мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично поддерживает "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины".
На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, Бандура распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры.
Как уточнили в ГБР, в отношении главы Святогорска начато досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос о сообщении подозрения в государственной измене.
Предатель Бандура, запомни этот абзац. Ты еще много раз его услышишь: «добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и конфискацией имущества».
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