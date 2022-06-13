12:59 13 июня Киев, Украина





В Украине против Бандуры возбудили уголовное дело по факту госизмены после того, как он обвинил военнослужащих Вооруженных Сил Украины по ряду пунктов. Украинский мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону террористов "ДНР". Лидер сепаратистов денис пушилин провел с ним встречу и назначил "главой администрации" Святогорска.В Украине против Бандуры возбудили уголовное дело по факту госизмены после того, как он обвинил военнослужащих Вооруженных Сил Украины по ряду пунктов.



Отмечается, что "мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично поддерживает "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины".



На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, Бандура распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры.



Как уточнили в ГБР, в отношении главы Святогорска начато досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос о сообщении подозрения в государственной измене.

Предатель Бандура, запомни этот абзац. Ты еще много раз его услышишь: «добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и конфискацией имущества».