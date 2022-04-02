09:40 02 апреля Киев, Украина

Трусость и предательство трудно исправить, а во время войны всё, что скрывалось до поры до времени, всплывает наружу. Поэтому то, что мэр Рубежного Сергей Хортив перешел на сторону оккупантов, не случилось вдруг. Не случайно он записал видеообращение, в котором повторил "лучшие" творения российской пропаганды.

На видео, которое опубликовали в соцсетях, Сергей Хортив во всех традициях российской пропаганды начал обвинять ВСУ и Запад в якобы "геноциде". Российских оккупантов предатель назвал "освободителями".

Сергей Хортив заявил о том, что оккупанты якобы пришли спасать женщин и детей от "геноцида". Как выяснилось, мэр Рубежного предал Украину уже во второй раз.

В комментариях российским СМИ мэр-предатель заявил, что находится на временно оккупированной территории и будет оставаться там, потому что "украинская сторона пыталась его убить".

Еще в 2014 году он активно поддерживал боевиков, голосовал за обращение Луганского облсовета к России с призывом ввести войска. Также в мае того же года Хортив участвовал в блокировании техники ВСУ, из-за чего боевики расстреляли нескольких военных.

По данным местных СМИ, сын Хортива воевал на стороне оккупантов, из-за чего его объявили в розыск. Хортив-младший скрывался в Белгороде. Несмотря на это в 2015 году Хортив стал мэром Рубежного, а в 2020 году его переизбрали на второй срок.

Мэр-предатель не выходил на связь с 4 марта, поэтому по поручению председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая, Рубежным начал руководить председатель Северодонецкой РВА Роман Власенко.