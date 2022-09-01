Мэр Мелитополя сообщает о взрывах в пригороде

20:24 31 августа Киев, Украина

В пригороде оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает мэр города Иван Федоров.

"Сопротивление продолжается: зафиксировано около 10 взрывов к югу от Мелитополя, в сторону Молочного лимана, куда оккупанты свозили свою военную технику. Взрывы шли по нарастающей: сначала их услышали жители южных улиц, потом весь город. Собираем более подробную информацию", - пишет городской голова.

Утром 31 августа в Мелитополе заметили три колонны вражеской техники, которые двигались в сторону Херсона.



Напомним, Вооруженные силы Украины на днях начали наступательные действия по многим направлениям на юге страны.