Мэр Мелитополя сообщает о взрывах в пригороде

В пригороде оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает мэр города Иван Федоров.
Утром 31 августа в Мелитополе заметили три колонны вражеской техники, которые двигались в сторону Херсона.
Напомним, Вооруженные силы Украины на днях начали наступательные действия по многим направлениям на юге страны.
Напомним, Вооруженные силы Украины на днях начали наступательные действия по многим направлениям на юге страны.
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