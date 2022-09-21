Мэр Мелитополя призвал мужчин призывного возраста немедленно покинуть оккупированный город
18:22 21 сентября Киев, Украина
Законный глава оккупированного Мелитополя Иван Фёдоров призывает мужчин призывного возраста немедленно покинуть город.
"Кремлевским диктатором подписан Указ об объявлении мобилизации! На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут жесткие мероприятия! За мужчинами будет настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть придется иметь дело с чеченскими отрядами. Осталось меньше 10 дней!", - написал в Telegram Иван Федоров.
По его словам, с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области будет разрешен только на основании спецпропуска.
"Оккупанты будут "выпускать" мужчин только на фронт!" – подчеркнул мэр Мелитополя.
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