Мэр Мелитополя призвал мужчин призывного возраста немедленно покинуть оккупированный город

18:22 21 сентября Киев, Украина

Законный глава оккупированного Мелитополя Иван Фёдоров призывает мужчин призывного возраста немедленно покинуть город.

"Кремлевским диктатором подписан Указ об объявлении мобилизации! На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пройдут жесткие мероприятия! За мужчинами будет настоящая охота! Тем, кто откажется идти на смерть придется иметь дело с чеченскими отрядами. Осталось меньше 10 дней!", - написал в Telegram Иван Федоров.

По его словам, с 1 октября выезд за пределы оккупированной части Запорожской области будет разрешен только на основании спецпропуска.