Сегодня, 18 мая, мэр Мелитополя, Иван Федоров, заявил, что принудительная паспортизация достигла нового уровня, где отсутствие российского документа может привести к отключению электричества.
Иван Федоров поделился этой информацией во время телемарафона. Он отметил, что на оккупированных территориях, включая Мелитополь, оккупанты возобновили паспортный террор, разрабатывая новые схемы для принудительного перехода на российские документы.
Контролеры энергетической компании "Таврия-Энерго", поставляющей электроэнергию, требуют перезаключить договор в течение месяца. Для этого они проверяют наличие паспорта страны-агрессора.
Таким образом, жители сталкиваются с выбором: сохранить доступ к электричеству или оформить паспорт рф. Кроме того, они обещают, что те, кто не получит аусвайс до 1 сентября, будут признаны иностранцами на своей родной земле, сообщил мэр Мелитополя.
Иван Федоров также упомянул, что сельское хозяйство сейчас страдает значительными потерями, поскольку оккупанты забирают все ресурсы. Большая часть полей остается заминированной, что делает их непригодными для использования.
Иван Федоров поделился этой информацией во время телемарафона. Он отметил, что на оккупированных территориях, включая Мелитополь, оккупанты возобновили паспортный террор, разрабатывая новые схемы для принудительного перехода на российские документы.
Контролеры энергетической компании "Таврия-Энерго", поставляющей электроэнергию, требуют перезаключить договор в течение месяца. Для этого они проверяют наличие паспорта страны-агрессора.
Таким образом, жители сталкиваются с выбором: сохранить доступ к электричеству или оформить паспорт рф. Кроме того, они обещают, что те, кто не получит аусвайс до 1 сентября, будут признаны иностранцами на своей родной земле, сообщил мэр Мелитополя.
Иван Федоров также упомянул, что сельское хозяйство сейчас страдает значительными потерями, поскольку оккупанты забирают все ресурсы. Большая часть полей остается заминированной, что делает их непригодными для использования.
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