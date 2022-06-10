Мэр Мариуполя рассказал, как оккупанты издеваются над горожанами

09:59 10 июня Киев, Украина

Россияне создали в Мариуполе такие условия, чтобы жители не могли выехать на территорию, подконтрольную Украине.

Об этом рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.



По его словам, фильтрационные центры обустроены так, что человек не может уезжать. Ехать можно только в сторону россии.

"Моя крестная мать, например, ждала фильтрацию месяц в сторону россии, потому что сюда не выпускали. Из школы №56 ее принудительно забрали чеченцы и привезли в Безыменное, где она ждала фильтрацию месяц. Потом она доехала в Ростов, потом в Эстонию, а оттуда в Украину. Над ними издевались, их не кормили. Они не имели определенных условий и очень долго проходили эту фильтрацию", - поделился мэр.

По словам Бойченко, оккупанты открыли четыре фильтрационных лагеря. Все они находятся не в Мариуполе, а вокруг него.

"Расскажу вам один пример. Один из руководителей предприятия вместе с женой и маленьким ребенком принудительно депортирован в ту сторону. Они на руках держали этого ребенка. россияне по этим спискам смотрят, кто эти люди и видят, что у них старший ребенок. А старшая дочь работает в правоохранительных органах.

Они увидели это и сказали: "Вы воспитали нацистку и мы забираем этого вашего ребенка, чтобы вы не воспитывали еще одну нацистку". Они забрали ее, но отец бросился в драку. русские сильно избили его и потом уже отдали эту дочь", - рассказал Бойченко.

Он сообщил, что оккупанты издеваются над уезжающими людьми. "То есть, если они хотят ехать в Украину, это почти невозможно. Если ты госработник или муниципальный работник, то к тебе так относятся", - уточнил он.