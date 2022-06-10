Мэр Мариуполя рассказал, как оккупанты издеваются над горожанами

Россияне создали в Мариуполе такие условия, чтобы жители не могли выехать на территорию, подконтрольную Украине.
Об этом рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
По его словам, фильтрационные центры обустроены так, что человек не может уезжать. Ехать можно только в сторону россии.
По его словам, фильтрационные центры обустроены так, что человек не может уезжать. Ехать можно только в сторону россии.
По словам Бойченко, оккупанты открыли четыре фильтрационных лагеря. Все они находятся не в Мариуполе, а вокруг него.
Российские захватчики сажают в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников в Мариупольском районе. В частности, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. Кроме того, по меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел.
Кроме того, в Мариуполе людям угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов. В городе есть опасность подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч тел под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.
Об этой угрозе заявил и менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана. По его словам, в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, но из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода смешивается с грязью из канализации, что несет серьезные негативные последствия.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин также опасается, что эпидемия холеры может вспыхнуть в городах, где проходят активные боевые действия, потому что заражение происходит через грязную воду.
Кроме того, в Мариуполе людям угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов. В городе есть опасность подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч тел под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.
Об этой угрозе заявил и менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана. По его словам, в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, но из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода смешивается с грязью из канализации, что несет серьезные негативные последствия.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин также опасается, что эпидемия холеры может вспыхнуть в городах, где проходят активные боевые действия, потому что заражение происходит через грязную воду.
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