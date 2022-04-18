Мэр Львова: в пострадавшем от взрыва госпитале восстановили подачу кислорода

12:20 21 ноября Киев, Украина

Как сообщалось ранее, в областном военном госпитале в Винниках под Львовом произошла авария. Вероятнее всего, произошел взрыв на пути подачи кислорода коронавирусным больным. Как сообщил сегодня в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, подачу кислорода восстановили.

Он отметил, что пациентов, которых уже перевезли в Больницу скорой медицинской помощи, будут лечить на новом месте.

Ранее он сообщил, что причиной аварии в системе подачи кислорода мог стать взрыв при заправке.

"В данное время в больнице 60 больных, зависимых от кислорода. 30 примет больница скорой помощи, 5 из них в реанимации. 12 людей везут в восьмую больницу", - написал мер Львова.

Также, Садовый уточнил, что в больницу скорой медицинской помощи с Винников перевезли 14 пациентов, 7 из них - в реанимацию.

В то же время, директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерыс сообщил телеканалу "Суспильне Львов", что в госпитале произошла "поломка в кислородной системе". По его словам, больных переводят в другие больницы и проводятся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что Кабмин дополнительно выделил 900 млн грн на кислород для больниц.

Также Степанов рассказывал, что в Украине нет проблем с кислородом, но есть проблема с емкостями для кислорода в "коронавирусных" больницах.