Мэр Херсона сообщил, что оккупанты получили данные более сотни местных активистов – людей похитили

19:08 05 апреля Киев, Украина





Об этом рассказал мэр города Игорь Колыхаев.



Оккупанты заблокировали в Херсоне местные теле- и радиоканалы, привезли свое оборудование – и теперь в городе говорит РосТВ. Также они раздают свою гуманитарку, сообщил Колыхаев, отвечая на вопрос о том, что сейчас в городе производят российские военные. Херсоне российские войска получили базу данных более сотни местных активистов – всех этих людей похитили, некоторых уже освободили.Об этом рассказал мэр города Игорь Колыхаев.Оккупанты заблокировали в Херсоне местные теле- и радиоканалы, привезли свое оборудование – и теперь в городе говорит РосТВ. Также они раздают свою гуманитарку, сообщил Колыхаев, отвечая на вопрос о том, что сейчас в городе производят российские военные.

“Также им “доброжелатели” полностью слили базу данных на всех находившихся в городе активистов. У них оказались личные дела на каждого моего профильного заместителя, информация условно от родословной жены до прозвища любимой собаки. То же касается терробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют”, – отметил мэр.

Он также уверен, что такую базу сдал кто-то из своих.



По словам мэра, похищено более ста человек. В их числе активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты. Кое-кого выпустили из плена, кого до сих пор удерживают. В то же время мэру неизвестно, где именно.



Колыхаев добавил, что кафиры мародерят в домах этих людей, а также применяют к ним силу.

“В настоящее время в Херсоне находится Росгвардия, ФСБ, которые “обрабатывают” активистов, “работают” по атошникам. Я знаю, что людей избивают, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорится, побои не применяют, но пытаются склонить свою сторону. Я думаю, что часть людей они "придерживают" под будущий обмен своих военнопленных, - сказал Колыхаев.

Он также призвал центральную власть "ни в коем случае не отказываться от Херсонской области".



Напомним, что Херсон уже месяц находится в оккупации.