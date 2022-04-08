Мэр Херсона сообщил, что оккупанты получили данные более сотни местных активистов – людей похитили

В Херсоне российские войска получили базу данных более сотни местных активистов – всех этих людей похитили, некоторых уже освободили.
Об этом рассказал мэр города Игорь Колыхаев.
Оккупанты заблокировали в Херсоне местные теле- и радиоканалы, привезли свое оборудование – и теперь в городе говорит РосТВ. Также они раздают свою гуманитарку, сообщил Колыхаев, отвечая на вопрос о том, что сейчас в городе производят российские военные.
Об этом рассказал мэр города Игорь Колыхаев.
Оккупанты заблокировали в Херсоне местные теле- и радиоканалы, привезли свое оборудование – и теперь в городе говорит РосТВ. Также они раздают свою гуманитарку, сообщил Колыхаев, отвечая на вопрос о том, что сейчас в городе производят российские военные.
Он также уверен, что такую базу сдал кто-то из своих.
По словам мэра, похищено более ста человек. В их числе активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты. Кое-кого выпустили из плена, кого до сих пор удерживают. В то же время мэру неизвестно, где именно.
Колыхаев добавил, что кафиры мародерят в домах этих людей, а также применяют к ним силу.
Он также призвал центральную власть "ни в коем случае не отказываться от Херсонской области".
Напомним, что Херсон уже месяц находится в оккупации.
Напомним, что Херсон уже месяц находится в оккупации.
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