Мэр Харькова Терехов будет общаться на украинском и русском языках

Мэр Харькова Игорь Терехов, который накануне был оштрафован за использование негосударственного языка в эфире Единых новостей, заявил, что с харьковчанами и в дальнейшем будет общаться на русском. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает Суспільне.
Свой выбор он объяснил тем, что большинство жителей города - русскоязычные.
Мэр Харькова добавил, что языковым вопросом "нас всегда делили", и выразил надежду, что так больше не будет происходить, так как "мы все украинцы".
Ранее Терехов получил штраф в размере 3400 грн за использование негосударственного языка.
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