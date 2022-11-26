Мэр Харькова Терехов будет общаться на украинском и русском языках

08:28 26 ноября Киев, Украина

Мэр Харькова Игорь Терехов, который накануне был оштрафован за использование негосударственного языка в эфире Единых новостей, заявил, что с харьковчанами и в дальнейшем будет общаться на русском. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает Суспільне.

"Я считаю, что сегодня у нас есть совсем другие дела. Я считаю, что самое главное для нас сегодня - это победа. Официально я буду разговаривать на украинском. Что касается моего общения с харьковчанами - я буду общаться на русском", - сказал он.

Свой выбор он объяснил тем, что большинство жителей города - русскоязычные.

"Это язык, на котором сегодня говорят 80% харьковчан, и в языковом вопросе надо быть очень аккуратным и осторожным", - заявил Терехов.

Мэр Харькова добавил, что языковым вопросом "нас всегда делили", и выразил надежду, что так больше не будет происходить, так как "мы все украинцы".

Ранее Терехов получил штраф в размере 3400 грн за использование негосударственного языка.