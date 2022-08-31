Мэр Харькова показал последствия ночного вражеского обстрела

Харьков в ночь на 16 августа подвергся одному из самых массированных обстрелов за последнее время.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
По словам Синегубова, в области повреждены частные жилые дома и хозпостройки в Харьковском, Богодуховском, Чугуевском и Изюмском районах.
Харьковская прокуратура опубликовала фото последствий ночных обстрелов города.
На снимках видны воронки значительных размеров, которые заполнены водой, вероятно, из-за повреждения подземных коммуникаций.
Отмечается, что среди поврежденных объектов - частные дома, территория нефункционирующего предприятия, здание института в Киевском районе.
Харьковская прокуратура опубликовала фото последствий ночных обстрелов города.
На снимках видны воронки значительных размеров, которые заполнены водой, вероятно, из-за повреждения подземных коммуникаций.
Отмечается, что среди поврежденных объектов - частные дома, территория нефункционирующего предприятия, здание института в Киевском районе.
Предварительно, удары наносились ракетами С-300 со стороны Белгорода.
Напомним, этой ночью россияне ударили ракетами по нескольким районам Харькова.
Напомним, этой ночью россияне ударили ракетами по нескольким районам Харькова.
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