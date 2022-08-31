Мэр Харькова показал последствия ночного вражеского обстрела

11:05 16 августа Киев, Украина

Харьков в ночь на 16 августа подвергся одному из самых массированных обстрелов за последнее время.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

"Около 22:30 под обстрелом РСЗО оказался Киевский район Харькова. Пострадали частные дома, попадание в дорожное покрытие. Около 2:30 из Белгорода в направлении Харькова запустили семь ракет. Они упали в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах. Предварительно - без пострадавших", - отметил он.

По словам Синегубова, в области повреждены частные жилые дома и хозпостройки в Харьковском, Богодуховском, Чугуевском и Изюмском районах.



Харьковская прокуратура опубликовала фото последствий ночных обстрелов города.



На снимках видны воронки значительных размеров, которые заполнены водой, вероятно, из-за повреждения подземных коммуникаций.



Отмечается, что среди поврежденных объектов - частные дома, территория нефункционирующего предприятия, здание института в Киевском районе.