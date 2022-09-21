Мэр Харькова опубликовал последствия ночного ракетного удара рф

08:53 21 сентября Киев, Украина

От ракетного удара оккупантов в доме были заблокированы люди, сотрудники ГСЧС спасли 10 человек.

 
В результате ночного вражеского обстрела Харькова пострадал один человек. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, в Холодногорском районе в доме, в котором от удара оккупантов были заблокированы люди, сотрудники ГСЧС спасли 10 человек.

Вместе с тем, по другому адресу есть один раненый.

Как отметил мэр, в обоих зданиях разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки.
 

Напомним, российские оккупанты в ночь на 21 сентября в очередной раз обстреляли Харьков. Снаряды попали в жилые дома.