"Мэр" Энергодара Андрей Шевчик получил серьезные травмы после взрыва

16:22 23 мая Киев, Украина

Партизаны Запорожского края не прощают предательства и не пропустят без наказания ни одного коллаборанта. Как рассказал сегодня, 23 мая, журналистам Радио Свобода городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, назначенный российскими оккупантами так называемый мэр Энергодара Андрей Шевчик получил серьезные травмы в результате взрыва.

Он отметил, что кроме Шевчика, пострадали и двое его охранников.

"Все пострадавшие были доставлены не скорыми, а автомобилями с буквами Z в медико-санитарную часть в городе Энергодар. Набежала куча военных. После осмотра у пострадавших были многочисленные ожоги, повреждения обломками взрывного устройства мягких тканей, сотрясение головного мозга, и у Шевчика даже перелом ключицы", – сообщил Орлов.

По его словам, местные медики либо отказались оказывать помощь, либо оккупанты решили не доверять им. В итоге пострадавших увезли в направлении Мелитополя. Пока неизвестно, где именно они находятся.

Также Орлов предположил, что в Энергодаре Шевчика может заменить Руслан Кирпичев.

"Он не местный, потому о нем информации достаточно мало у местных жителей. Известно, что в последний месяц он был таким "смотрящим" за городом. В лучших традициях Советского Союза, когда есть фейковый руководитель и есть человек, решающий все вопросы", – сказал мэр.

Напомним, Андрей Шевчик – бывший депутат горсовета Энергодара от ОПЗЖ. Российские оккупанты поставили его руководителем Энергодара.

А утром 22 мая неизвестные взорвали дверь подъезда, где находился Шевчик. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в электрощит в доме на улице Курчатова. Устройство сработало, когда "мэр" пришел навестить свою мать.