Менее чем за 2 недели в результате ракетных ударов рф погибли более 70 человек в Запорожье

18:48 12 октября Киев, Украина

С конца сентября и по сегодняшний день в Запорожье погибли более 70 человек, сотни горожан получили ранения из-за ракетных ударов войск рф.



Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга 12 октября.

"Разрушены многоэтажки, частный сектор, объекты инфраструктуры разрушены и повреждены. Большие шрамы в городе оставили эти варварские атаки на гражданские объекты. Все ракеты, которые попали по городу, это ракеты точного наведения. Они летят туда, куда должны прилететь. Эти подонки ставили цель на жилых домах, и поэтому имеем такое количество жертв", - отметил он.

По словам Старуха, в городе остался только один объект, на котором до сих пор разбирают завалы.

"Там ракета с тонной взрывчатки прилетела в многоэтажку. Поэтому еще надо поработать, укрепить все, чтобы не обвалилось на головы тем, кто разбирает завалы и достать тела людей, чтобы их можно было похоронить", - рассказал глава ОВА.



Он также отметил, что 12 октября, по Запорожью и пригороду прилетело семь ракет. В результате одна семья оказалась заблокированной в подвале. Спасатели оперативно разобрали завалы и освободили людей.