Менеджер Суспильного подозревается в систематическом вымогательстве взяток

20:48 01 декабря Киев, Украина

Менеджер по персоналу одного из филиалов ТРК Суспильне арестован во время получения взятки на своем рабочем месте. В случае доказанности вины сотрудника, телерадиокомпания примет соответствующие меры, а пока компания придерживается презумпции невиновности.

Об этом сообщает пресс-служба телерадиовещателя.

"По информации следователей, менеджеру филиала готовится объявление подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины. Если неправомерные действия сотрудника филиала будут подтверждены, Суспильне примет соответствующие меры в отношении виновных лиц. Общественный вещатель не терпит нарушения закона кем-либо", - говорится в сообщении.

Также в Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что ждут объективного расследования и готовы содействовать со следствием.

"Важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию. Суспильному небезразлична судьба его сотрудников... Мы исповедуем презумпцию невиновности, пока не доказано обратное", - отмечается в заявлении вещателя.

Управление СБУ в Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook сообщило, что был разоблачен менеджер филиала телеканала. Подозреваемая систематически вымогала взятки у подчиненных.

"По оперативным данным, менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате. В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали осенью текущего года факт получения от подчиненных неправомерной выгоды. Для прекращения противоправной деятельности, менеджер задержан "на горячем" после получения очередной взятки в служебном кабинете", - сказано в сообщении СБУ.

Идут следственные действия.