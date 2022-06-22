Мелитополь: оккупанты похитили местного предпринимателя

20:42 22 июня Киев, Украина

Во временно оккупированном Мелитополе российские военные похитили 32-летнего предпринимателя и волонтера Евгения Покопцева.



Об этом сообщает "РИА Мелитополь".



Домой к Покопцеву россияне ворвались накануне, 21 июня. Вместе с ним в доме находилась жена и двое малолетних детей.



Российские военные пообещали жене похищенного, что отпустят его, однако впоследствии оккупанты в так называемой комендатуре начали игнорировать женщину и заявили, что в Мелитополе никто никого не берет в плен.



Покопцев занимался волонтерством вместе с активистом Ильей Ениным, которого россияне похитили в ночь с 17 на 18 июня и до сих пор не отпустили. Вместе мужчины возили продукты в Мелитополь



Жене активиста Енина россияне посоветовали не ждать его скоро и передать привет поздравления брату похищенного – помощнику депутата Данилу Енину, который выехал из города.



По данным Запорожской ОВА, до сих пор в плену российских военных в области находятся 135 человек. Вместе с Херсонщиной регион является одним из лидеров в Украине по количеству похищений россиянами.



