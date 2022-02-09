Медики жалуются на отсутствие обещанного роста зарплат. Ляшко лично проверит больницы

Заместитель главы Офиса Президента заявил, что он лично присоединится к проверкам по исполнению обещания Владимира Зеленского повысить зарплаты медикам.
Свое решение он озвучил после того, как ОП получил много обращений из разных областей Украины от медиков по поводу неуплаты им повышенных зарплат, которые обещал президент.
Таким образом, исходя из заявлений, полученных в течение последнего времени, медики Украины жалуются на то, что обещание Зеленского повысить заработные платы всем сотрудникам медицины выполняется частично. Сообщается, что на центральном уровне врачи и медицинские работники уже получают повышенные зарплаты, однако «еще есть, над чем работать».
По словам чиновника, во многих регионах главные врачи вынуждают младший персонал переходить на неполные ставки, чтобы не увеличивать размеры окладов: «Это недопустимо! Сегодня во время селекторного совещания четко обозначил для всех руководителей регионов, что люди не должны испытывать неудобства из-за недостатков работы на местах».
Затем замглавы ОП добавил, что министр здравоохранения Виктор Ляшко намерен лично отправиться на проверки в больницы Украины с целью удостовериться, что обещание президента учреждениями здравоохранения выполняется в полной мере.
Более того, политик заявил, что и он лично присоединится к этим проверкам. В завершение он обратился ко всем представителям медицины Украины с просьбой писать ему сообщения в случае, если обещание Зеленского повысить зарплаты в полной мере, не сокращая при этом рабочие часы с целью снизить ставку, будет нарушено руководством учреждения.
«Указывайте заведение и населенный пункт, где не выполнили поручение президента Украины. Обещаю, что ни одно обращение не останется без внимания», — резюмировал член правления ОП.
Свое решение он озвучил после того, как ОП получил много обращений из разных областей Украины от медиков по поводу неуплаты им повышенных зарплат, которые обещал президент.
Таким образом, исходя из заявлений, полученных в течение последнего времени, медики Украины жалуются на то, что обещание Зеленского повысить заработные платы всем сотрудникам медицины выполняется частично. Сообщается, что на центральном уровне врачи и медицинские работники уже получают повышенные зарплаты, однако «еще есть, над чем работать».
По словам чиновника, во многих регионах главные врачи вынуждают младший персонал переходить на неполные ставки, чтобы не увеличивать размеры окладов: «Это недопустимо! Сегодня во время селекторного совещания четко обозначил для всех руководителей регионов, что люди не должны испытывать неудобства из-за недостатков работы на местах».
Затем замглавы ОП добавил, что министр здравоохранения Виктор Ляшко намерен лично отправиться на проверки в больницы Украины с целью удостовериться, что обещание президента учреждениями здравоохранения выполняется в полной мере.
Более того, политик заявил, что и он лично присоединится к этим проверкам. В завершение он обратился ко всем представителям медицины Украины с просьбой писать ему сообщения в случае, если обещание Зеленского повысить зарплаты в полной мере, не сокращая при этом рабочие часы с целью снизить ставку, будет нарушено руководством учреждения.
«Указывайте заведение и населенный пункт, где не выполнили поручение президента Украины. Обещаю, что ни одно обращение не останется без внимания», — резюмировал член правления ОП.
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