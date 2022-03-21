МАУ попали в скандал: самолет авиакомпании "забыл" 50 пассажиров в аэропорту

В международном аэропорту "Борисполь" самолет украинской авиакомпании МАУ, совершавший рейс из Киева в Стамбул, улетел в Турцию, оставив 50 пассажиров в аэропорту у стойки регистрации.
Об этом информирует APnews со ссылкой на пресс-службу МАУ.
В понедельник, 21 июня, пассажиры вместо того, чтобы вылететь рейсом PS 713 Киев - Стамбул, остались в аэропорту, как объяснили в МАУ, "некоторые пассажиры не успели на свой рейс из-за очередей".
Как отметили в пресс-службе, руководство и работники МАУ, "осознают свою ответственность", хотя регистрацию пассажиров обеспечивают не они.
В понедельник, 21 июня, пассажиры вместо того, чтобы вылететь рейсом PS 713 Киев - Стамбул, остались в аэропорту, как объяснили в МАУ, "некоторые пассажиры не успели на свой рейс из-за очередей".
Как отметили в пресс-службе, руководство и работники МАУ, "осознают свою ответственность", хотя регистрацию пассажиров обеспечивают не они.
Авиаперевозчик планирует возместить стоимость билетов пассажирам, которых бросили в аэропорту.
Кроме того, по информации APnews "в ближайшее время МАУ планирует пересмотреть время начала регистрации на рейсы, особенно учитывая начало ремонта Бориспольской трассы".
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