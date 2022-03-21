МАУ попали в скандал: самолет авиакомпании "забыл" 50 пассажиров в аэропорту

08:12 23 июня Киев, Украина

В международном аэропорту "Борисполь" самолет украинской авиакомпании МАУ , совершавший рейс из Киева в Стамбул, улетел в Турцию, оставив 50 пассажиров в аэропорту у стойки регистрации.

Об этом информирует APnews со ссылкой на пресс-службу МАУ.



В понедельник, 21 июня, пассажиры вместо того, чтобы вылететь рейсом PS 713 Киев - Стамбул, остались в аэропорту, как объяснили в МАУ, "некоторые пассажиры не успели на свой рейс из-за очередей".



Как отметили в пресс-службе, руководство и работники МАУ, "осознают свою ответственность", хотя регистрацию пассажиров обеспечивают не они.

"Хотя регистрацию пассажиров обеспечивает не авиакомпания МАУ, а частная хендлинговая компания, мы полностью разделяем и понимаем свою ответственность за сбой в работе. Авиакомпания МАУ проводит служебное расследование относительно действий своих контрагентов в аэропорту "Борисполь", - сообщили в пресс-службе.

Авиаперевозчик планирует возместить стоимость билетов пассажирам, которых бросили в аэропорту.

"Мы сделаем все возможное, чтобы хоть как-то это компенсировать. Пассажирам рейса в Стамбул предложено полный возврат стоимости (билета), изменение даты и/или маршрута на любые другие. ", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, по информации APnews "в ближайшее время МАУ планирует пересмотреть время начала регистрации на рейсы, особенно учитывая начало ремонта Бориспольской трассы".