МАУ попали в скандал: самолет авиакомпании "забыл" 50 пассажиров в аэропорту

08:12 23 июня Киев, Украина

В международном аэропорту "Борисполь" самолет украинской авиакомпании МАУ, совершавший рейс из Киева в Стамбул, улетел в Турцию, оставив 50 пассажиров в аэропорту у стойки регистрации.
 
Об этом информирует APnews со ссылкой на пресс-службу МАУ.

В понедельник, 21 июня, пассажиры вместо того, чтобы вылететь рейсом PS 713 Киев - Стамбул, остались в аэропорту, как объяснили в МАУ, "некоторые пассажиры не успели на свой рейс из-за очередей".

Как отметили в пресс-службе, руководство и работники МАУ, "осознают свою ответственность", хотя регистрацию пассажиров обеспечивают не они.
"Хотя регистрацию пассажиров обеспечивает не авиакомпания МАУ, а частная хендлинговая компания, мы полностью разделяем и понимаем свою ответственность за сбой в работе. Авиакомпания МАУ проводит служебное расследование относительно действий своих контрагентов в аэропорту "Борисполь", - сообщили в пресс-службе.
Авиаперевозчик планирует возместить стоимость билетов пассажирам, которых бросили в аэропорту.
"Мы сделаем все возможное, чтобы хоть как-то это компенсировать. Пассажирам рейса в Стамбул предложено полный возврат стоимости (билета), изменение даты и/или маршрута на любые другие. ", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, по информации APnews "в ближайшее время МАУ планирует пересмотреть время начала регистрации на рейсы, особенно учитывая начало ремонта Бориспольской трассы".