Массовые обыски по всей Украине проводятся у псевдорелигиозной организации «АллатРа»

11:40 01 ноября Киев, Украина





Других подробностей пока нет. СБУ и Национальная полиция проводят массовые обыски по всей Украине у сектантов из «АллатРы»*. Эта псевдорелигиозная организация работала в интересах россии и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе.Других подробностей пока нет.

Ранее народная депутат Инна Совсун сообщила в Фейсбук, что отправила обращение в СБУ, СНБО и Минюст относительно "АллатРы".



По ее словам, представители "АллатРы" "несут благость, что мир спасет Номо — славянский лидер из спецслужб, и его биография подозрительно совпадает с биографией путина". Она подчеркнула, что "аллатровцы" устраивали телемосты с россией, приглашали поговорить путинистов и депутатов от "Единой россии".





*«АллатРа» - организация, которая иногда рассматривается как новейшее религиозное движение и оккультная секта, основанная в Украине. Позиционирует себя как общественный союз, действующий вне политики и вне религии. Известна тем, что пропагандирует псевдонауку и теорию заговора на темы инопланетян и тайных могущественных элит, приносящих в жертву детей.