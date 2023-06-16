Массовые облавы и проверки документов: россияне запугивают население Херсонщины

Согласно информации, предоставленной Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, российские оккупанты усилили свои контрразведывательные операции во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области.
Они проводят массовые облавы в домах и квартирах местных жителей, проверяя личные документы и мобильные устройства.
Целью таких действий является запугивание населения и выявление лиц, оказывающих поддержку Силам обороны Украины.
Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что за последние сутки противник не совершил прогресса на ни одном из направлений наступления.
Важно отметить, что на трех из шести направлений враг не проводил активных операций в течение суток. Конкретно это касается районов Лиманского, Авдеевского и Шахтерского.
Они проводят массовые облавы в домах и квартирах местных жителей, проверяя личные документы и мобильные устройства.
Целью таких действий является запугивание населения и выявление лиц, оказывающих поддержку Силам обороны Украины.
Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что за последние сутки противник не совершил прогресса на ни одном из направлений наступления.
Важно отметить, что на трех из шести направлений враг не проводил активных операций в течение суток. Конкретно это касается районов Лиманского, Авдеевского и Шахтерского.
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