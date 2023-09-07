Массовые аресты и пропажи людей: Мариуполь подвергается фильтрационным операциям рф

19:34 06 сентября Киев, Украина

Советник городского головы Мариуполя, Петр Андрющенко, сообщил, что во временно оккупированном городе Мариуполь в Донецкой области более 10 тысяч гражданских жителей были арестованы в ходе различных фильтрационных операций, и каждую неделю пропадают от 50 до 100 местных жителей после арестов и "зачисток".



Андрющенко подчеркнул, что данная ситуация является частью неизбежной реакции и борьбы мариупольского населения на оккупацию. Он также отметил, что пока нет видимых альтернатив, кроме военного пути, для возвращения и деоккупации Мариуполя.



Советник мэра рассказал о сложностях поиска иных способов для родственников пропавших после арестов, особенно для тех, кто находится непосредственно на оккупированной территории. Он подчеркнул, что поиск этих людей осложняется тем, что нет точных списков и данных о том, где именно они находятся. Однако, согласно информации, известной год назад, они были содержаны в разных бывших колониях на территории Еленовки, Донецка и Макеевки.



Андрющенко также добавил, что последние сведения свидетельствуют, что эти люди больше не содержатся на оккупированной территории Донецкой области, а, вероятно, находятся на территории рф. Однако это усложняет поиск и не позволяет точно определить, откуда начинать его проводить. В итоге, Андрющенко подчеркнул, что, возможно, только после окончания вооруженного конфликта и деоккупации региона можно будет найти и вернуть домой всех граждан.