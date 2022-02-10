Массовые акции протеста во Львове. Пробки на ул. Винниченко

Прямо сейчас дороги в центре Львова перекрыты. Массовые акции протеста организовали представители малого бизнеса, основное их требование заключается в подписании законопроектов об упрощенной системе налогообложения.
Предприниматели требуют у депутатов Львовского облсовета принять обращение к парламенту относительно срочного рассмотрения законопроектов 3853-1 (2) и 3993, касающиеся упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса.
Также протестующие планируют передать председателю ЛОГА Максиму Козицкому обращение с требованием не допустить ущемления прав предпринимателей во время карантина. В частности, они требуют не обязывать их устанавливать кассовые аппараты.
Протестующие перекрыли движение на ул. Винниченко и полиция направляет автомобили на ул. Подвальную. Из-за этого на ул. Подвальной, площади Мытной и в начале ул. Лычаковской образовались пробки.
Напомним, сегодня, 22 сентября, на Прикарпатье несколько десятков жителей Рожнятовского района перекрыли трассу государственного значения.
Предприниматели требуют у депутатов Львовского облсовета принять обращение к парламенту относительно срочного рассмотрения законопроектов 3853-1 (2) и 3993, касающиеся упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса.
Также протестующие планируют передать председателю ЛОГА Максиму Козицкому обращение с требованием не допустить ущемления прав предпринимателей во время карантина. В частности, они требуют не обязывать их устанавливать кассовые аппараты.
Протестующие перекрыли движение на ул. Винниченко и полиция направляет автомобили на ул. Подвальную. Из-за этого на ул. Подвальной, площади Мытной и в начале ул. Лычаковской образовались пробки.
Напомним, сегодня, 22 сентября, на Прикарпатье несколько десятков жителей Рожнятовского района перекрыли трассу государственного значения.
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